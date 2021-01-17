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İletişim Başkanı : Kazanan milletimiz ve Türkiyemiz

İletişim Başkanı sosyal medya hesabından "Kazanan milletimiz, kazanan Türkiyemiz" notuyla bir video paylaştı. Altun'un paylaşımında Türkiye'de geçmiş yıllarda yaşanan ulaşım problemlerine yer verilirken, ile birlikte gelen değişime ve ulaşım konusunda yapılan yatırımlara değinildi.

Giriş Tarihi: 17.1.2021 20:56 ABONE OL
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kazanan milletimiz ve Türkiyemiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de geçmiş yıllarda yaşanan ulaşım problemlerine ve son dönemlerde bu alanda yapılan yatırımları içeren bir video paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ülkenin 18 yılda nasıl büyüdüğünü paylaştı: Kazanan milletimiz ve Türkiyemiz

Altun paylaşımını "Kazanan milletimiz, kazanan Türkiyemiz" iletisiyle verdi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kazanan milletimiz ve Türkiyemiz
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