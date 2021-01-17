Türkiye’nin gurur projeleri hız kesmeden devam ediyor

Konya'da Toros Dağları üzerine yapımı devam eden Eğiste Viyadüğü'nde köprü üst yapı imalatının yüzde 22'si tamamlandı. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak 1372 metrelik projede Konya-Antalya arası 2 saat 15 dakikaya inecek. Konya-Hadim-Taşkent ile Karaman'ın Sarıveliler-Başyayla-Ermenek ilçelerini birbirine bağlayan Hadim Devlet Yolu'nda yapılan projede, köprü ayaklarında temel beton imalatları tamamlandı. 42 ila 166 metrelik 8 orta ayak üzerinde inşa edilecek viyadük, bu özelliğiyle "Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsü" olacak.İLK milli silahlı drone Songar, ilk kez bir zırhlı kara aracına entegre edildi. Songar havadan hedef bulma ve uzaktan operasyon yapabilme kabiliyetine sahip. Otomatik makineli tüfekli SONGAR 3 km'lik alanda görevini icra edebiliyor.Erzurum'dan doğan Çoruh, Fırat ve Aras Havzası'ndaki akarsular üzerinde aktif halde 4'ü baraj, diğerleri de regülatörlü 30 HES bulunuyor. Bölgede 24 HES projesi daha hayata geçirilecek. Yeni projeler toplam 330 bin vatandaşın daha elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak. 24 yeni HES'in yıllık ekonomiye katkısı 869 milyon 400 bin lira olacak.Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal sulamada yüzde 29'a ulaşan modern sulama sistemlerinin kullanımını, devam eden projelerin tamamlanmasıyla yüzde 94'e yükseltmeyi hedefliyor. Bu yıl 51 baraj, 39 gölet ve bent daha bitirilerek depolama sayısı 1617'ye, depolama kapasitesi 180 milyar metreküpe ulaştırılacak. 100'ün üzerinde yeraltı barajı inşa edilecek.Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin bir benzeri 10 milyon kitapla İstanbul'da yapılacak. 122 bin metrekarelik Cumhurbaşkanlığı İstanbul Millet Kütüphanesi 2024'e kadar tamamlanacak. Projede 122 bin metrekarelik kütüphane ve 106 bin metrekarelik peyzaj düzenlemesi yapılacak. Başkan Erdoğan, geçen yıl Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılışında kütüphanenin Rami Kışlası restorasyon projesi kapsamında inşa edileceğini söylemişti./ANKARA