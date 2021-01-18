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Son dakika: 'de paniği başladı! Köprüler yıkıldı, süreç işliyor

, 1 Mart'ta partisini kurmaya hazırlanıyor. 'de 'İnce' panik başladı ve Muharrem İnce'ye 'partide kal' çağrısı yapıldı. İşte tüm gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.1.2021 23:18 Son Güncelleme: 18.1.2021 23:27 ABONE OL
Son dakika: CHP'de Muharrem İnce paniği başladı! Köprüler yıkıldı, süreç işliyor

1 Mart'ta partisini kurmaya hazırlanan Muharrem İnce'ye CHP'den bir kez daha ''partide kal'' çağrısı geldi.

CHP'de Muharrem İnce paniği: Köprüler yıkıldı! Süreç işliyor | Video

"PARTİDEN AYRILMASINI VE PARTİ KURMASINI İSTEMEYİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Muharrem İnce'nin partiden ayrılmasını ve parti kurmasını istemeyiz" dedi.

İNCE KÖPRÜLERİ ÇOKTAN ATTI

Ancak; Muharrem ince CHP ile köprüleri çoktan attı. İnce, bu hafta Kurucular Kurulu ile yeniden bir araya gelecek ve 1 Mart'a kadar izlenecek strateji ve yol haritası şekillendirilecek.

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Son dakika: CHP'de Muharrem İnce paniği başladı! Köprüler yıkıldı, süreç işliyor
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