Son dakika: CHP'de Muharrem İnce paniği başladı! Köprüler yıkıldı, süreç işliyor

1 Mart'ta partisini kurmaya hazırlanan Muharrem İnce'ye CHP'den bir kez daha ''partide kal'' çağrısı geldi.

CHP'de Muharrem İnce paniği: Köprüler yıkıldı! Süreç işliyor | Video

"PARTİDEN AYRILMASINI VE PARTİ KURMASINI İSTEMEYİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Muharrem İnce'nin partiden ayrılmasını ve parti kurmasını istemeyiz" dedi.

İNCE KÖPRÜLERİ ÇOKTAN ATTI

Ancak; Muharrem ince CHP ile köprüleri çoktan attı. İnce, bu hafta Kurucular Kurulu ile yeniden bir araya gelecek ve 1 Mart'a kadar izlenecek strateji ve yol haritası şekillendirilecek.