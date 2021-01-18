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Vaka sayısından son dakika: Günlük hasta sayısı düşüşe geçti! İşte vaka sayısı verileri

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika 'de hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

Giriş Tarihi: 18.1.2021 19:48 Son Güncelleme: 18.1.2021 20:14 ABONE OL
Vaka sayısından son dakika: Günlük hasta sayısı düşüşe geçti! İşte 18 Ocak koronavirüs vaka sayısı verileri

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 18 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 18 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

18 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ

VAKA SAYISI:5.862
HASTA SAYISI: 749
VEFAT SAYISI: 164
İYİLEŞEN SAYISI:7.905

Son Dakika: İşte 18 Ocak koronavirüs vaka sayısı verileri | Video

DÜNKÜ VERİLER

VAKA SAYISI:6.436
HASTA SAYISI: 803
VEFAT SAYISI: 165
İYİLEŞEN SAYISI:8.812

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Vaka sayısından son dakika: Günlük hasta sayısı düşüşe geçti! İşte 18 Ocak koronavirüs vaka sayısı verileri
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