DEAŞ’ın finans ayağına darbe

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilince İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslere yapılan ani baskınlarda 35 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği, yakalananlar arasında örgütün finans kısmında önemli görevler üstlenen 4 kişinin de bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişinin arama çalışması ise sürüyor.