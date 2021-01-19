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merkezli FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik olarak Kocaeli merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi gözaltına altında alındı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 19.1.2021 11:35 ABONE OL
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kocaeli merkezli olarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından İstanbul, İzmir, Ankara ve Nevşehir illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyunda 9 eski askeri okul öğrencisi ile mahrem abi olduğu öğrenilen 1 sivil yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca firari 1 kişinin yakalanması için çalışmalara devam edildiği belirtildi.

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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu
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