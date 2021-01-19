Son dakika: Bakan Akar'dan art arda kritik görüşmeler! İlk açıklama geldi...

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, eski IKBY Başkanı ve KDP lideri Mesud Barzani ile ayrı ayrı görüştü.

"AMACIMIZ TERÖR SORUNUNU ORTADAN KALDIRIP, HUZUR İÇİNDE YAŞAMAKTIR"

Akar, görüşmelerin ardından şu açıklamalarda bulundu:

Bütün mücadelemiz terör örgütüne karşı. Aramızdaki iş birliğini güçlendirmeli ve terör örgütü PKK karşısında kararlı bir şekilde durmalıyız.

Amacımız birlik ve beraberlik içinde terör örgütü PKK sorununu ortadan kaldırıp, komşularımızla huzur içinde yaşamaktır.