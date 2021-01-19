Türkiye aşılanmada Avrupa'yı solladı! 5 günde tam 830 bin kişiye uygulandı

İtalya, AB içinde en fazla kişiye aşının yapıldığı ülke olsa da iç politikada, "İtalya'nın yavaş kaldığı" eleştirileri yapılıyor. İlk aşılamaya 26 Aralık'ta başlayan Almanya'da ise 15 Ocak Cuma gününe kadar 1 milyon 50 bin kişiye aşılama yapıldığı duyuruldu. İspanya, 27 Aralık'ta başladığı aşılama çalışmalarında 15 Ocak'a kadar 768 bin 950 kişiye ulaştı. İspanya'da aşılama Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda olsa da ülkedeki 17 özerk yönetimin sağlık departmanlarının personeli ve imkanlarıyla gerçekleştiriliyor.