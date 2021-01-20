İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Örgütün sözde TSK Mahrem Yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, "Öğretmen ve Müdür Yardımcısı" konumunda yer aldığı tespit edilen 10 hedef şahsa yönelik bugün sabah saatlerinde İstanbul'da 11 Gaziantep'te ise 1 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul’da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı | Video



Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.