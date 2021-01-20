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’da operasyonu 9 gözaltı

ve ’te ’’nün TSK mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren öğretmen ve müdür yardımcılarına yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. 10 hedef şahsa yönelik düzenlenen operasyon kapsamında İstanbul’da 11 Gaziantep’te 1 adrese yapılan baskılarda 9 kişi gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 20.1.2021 13:19 Son Güncelleme: 20.1.2021 13:46 ABONE OL
İstanbul’da FETÖ operasyonu 9 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Örgütün sözde TSK Mahrem Yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, "Öğretmen ve Müdür Yardımcısı" konumunda yer aldığı tespit edilen 10 hedef şahsa yönelik bugün sabah saatlerinde İstanbul'da 11 Gaziantep'te ise 1 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul’da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı | Video


Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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İstanbul’da FETÖ operasyonu 9 gözaltı
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