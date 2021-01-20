Son dakika: Ümitcan Uygun'un ağabeyinden Müge Anlı'ya ölüm tehdidi: Aleyna Çakır'ın ölümünü herkese yaşatacağım

"YAZAN BABA YÜREKLİLER VAR, HEPİNİZİ KESERİM"

Küstah paylaşımlarını ve tehditlerini sürdüren Uygun'un ağabeyi, "Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.