Bakan Soylu'ya alçak sözlerle saldıran Erdal Erbaş'ın sicili kabarık!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yoğun bakımda tedavi gören annesiyle paylaştığı bir fotoğrafının altına küfürlü yorum yazan Erdal Erbaş isimli şahsın sicili kabarık çıktı. Erbaş'ın daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığı ve gözaltına alındığı öğrenildi. Soylu'nun annesine ettiği küfür nedeniyle büyük tepki toplayan Erbaş'ın sosyal medya paylaşımlarında da Cumhurbaşkanı başta olmak üzere devlet büyüklerine ağır hakaretlerde bulunduğu belirlendi.

HASTA ANNESİNE KÜFRETTİ

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, kişisel Twitter hesabından Soylu'nun annesi Servet Soylu'ya geçmiş olsun temennisinde bulunarak ''Kıymetli İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun hastanede tedavi altına alınan annesi Servet Soylu teyzemize Rabbimden şifa diliyor, sağlığı için dua ediyorum'' paylaşımda bulunmuştu. Erdal Erbaş ise yapılan paylaşımın altına, "Soylu senin soyunu s…." demişti.

SOYLU'YA AĞIR HAKARET ETTİ

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun, terör propagandası yaptığı gerekçesiyle ceza aldığını belirten Süleyman Soylu, 9 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP terör örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas nolu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır. MLKP'nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C'li Ebru Timtik, sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece birkaçıdır." Erdal Erbaş, Soylu'nun bu paylaşımın altına "Soysuz senin yüce divanda yargılandığını görmek lazım. Sen satılmışların en i…n." diyerek hakaret etti.

AKAR'A ERDOĞAN'IN ÜZERİNDEN TERÖRİST SUÇLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın TBMM'de yaptığı konuşmayı paylaşan Erbaş, "Akar susun konuşmayın. FETÖ teröristiydin şimdi Erdoğan teröristi oldun. Hırsız teröristleri" ifadeleriyle ağır ithamlarda bulundu. Erdal Erbaş, 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle Twitter bir mesaj yayınlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i de hedef almaktan imtina etmedi. Küfürbaz Erbaş, Şahin'e "Pis fa…e" diyerek saldırdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DA KÜFRETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir haberinin altına yorum yapan Erbaş'ın burada da Erdoğan'a ağıza alınmayacak ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Erbaş, söz konusu paylaşımında Erdoğan için, "Al o çayı…" diye başlayıp ağıza alınmayacak küfürlerle saldırdı.

ERBAŞ AİLESİ SUÇ MAKİNESİ GİBİ

Devlet büyüklerine hakaret eden Erbaş'ın kendisi de dâhil ailesinin birçok suça karıştığı ve söz konusu suçlardan dolayı yargılandığı ortaya çıktı.

Oğlu Mustafa Erbaş: 2017 yılında kasten yaralama ve tehdit suçundan adli kaydı bulunuyor. 2019 yılından ise mala zarar verme ve tehdit suçundan yargılanıyor.

Erkek kardeşi Güngör Erbaş: 2012'de Trabzon'da kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan adli kaydı bulunuyor.

Kız kardeşi Sebahat Keskin: Kasten yaralama suçlamasından adli kaydı bulunuyor. Geçtiğimiz yıl ise hakaret suçlarından adli olay kaydı yer alıyor.

CHP ÜYESİ ÇIKTILAR

Hakaretler, yaralamalar ve tehdit suçlarından haklarında adli işlem yapılan Erbaş ailesinin aynı zamanda CHP üyesi olması dikkat çekti. Soylu'ya küfreden Erdal Erbaş'ın karısı Hanife Erbaş ve kardeşi Güngör Erbaş'ın CHP Trabzon Hayrat ilçe teşkilatında üyelik kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Küfürbaz Erbaş'ın kızı Tuğba Erbaş'ın ise İstanbul Bahçelievler ilçe teşkilatında üyelik kaydının olduğu kaydedildi.