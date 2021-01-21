Bedelli askerlik yerleri ve kura sonuçları 2021 belli oldu mu? MSB ASAL ile 2021 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri ve kura sonuçları merakla bekleniyor. 2021 yılı içerisinde vatani görevini yerine getirmek isteyen on binlerce askerlik yükümlüsü, bedelli başvurularını geçtiğimiz Aralık ayının sonuna kadar tamamlamıştı. Adaylar şimdi ise 2021 bedelli askerlik yerleri ve kura sonuçları için beklemeye koyuldu. Bilindiği gibi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bedelli askerlik başvuru sonuçları ile celp ve sevk tarihlerinin Ocak ayı içerisinde açıklanacağı belirtilmişti.

MSB ŞUBAT CELBİ 2021 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Ocak ayının sonlarına gelinirken bedelli askerlik yerleri ve kura sonuçları hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Peki, 2021 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik kura sonuçları belli oldu mu ve nasıl öğrenilir?

İşte, MSB ASAL ve e-Devlet ile bedelli askerlik yerleri sonuçları ve Şubat celp dönemi sevk tarihleri sorgulama ekranı...