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ve kura sonuçları 2021 belli oldu mu? ile 2021 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ve kura sonuçları 2021 için heyecan dorukta. Bedelli askerlik başvuruları geçtiğimiz ay tamamlanmıştı. Adaylar şimdi ise bedelli askerlik yerleri ve 2021 MSB şubat celbi başvuru sonuçları için beklemeye koyuldu. ile celp ve sevk tarihleri netlik kazanacak. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, 2021 Şubat celp dönemi sevk tarihleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ve e-Devlet ile bedelli askerlik yerleri sonuçları ve celp, sevk tarihleri sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 21.1.2021 12:08 ABONE OL
Bedelli askerlik yerleri ve kura sonuçları 2021 belli oldu mu? MSB ASAL ile 2021 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri ve kura sonuçları merakla bekleniyor. 2021 yılı içerisinde vatani görevini yerine getirmek isteyen on binlerce askerlik yükümlüsü, bedelli başvurularını geçtiğimiz Aralık ayının sonuna kadar tamamlamıştı. Adaylar şimdi ise 2021 bedelli askerlik yerleri ve kura sonuçları için beklemeye koyuldu. Bilindiği gibi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bedelli askerlik başvuru sonuçları ile celp ve sevk tarihlerinin Ocak ayı içerisinde açıklanacağı belirtilmişti.

MSB ŞUBAT CELBİ 2021 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Ocak ayının sonlarına gelinirken bedelli askerlik yerleri ve kura sonuçları hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Peki, 2021 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik kura sonuçları belli oldu mu ve nasıl öğrenilir?

İşte, MSB ASAL ve e-Devlet ile bedelli askerlik yerleri sonuçları ve Şubat celp dönemi sevk tarihleri sorgulama ekranı...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2020 yılı başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Bedelli askerlikten yararlanacak olan kişilerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri temel eğitim yapacakları birliği 2021 yılı Ocak ayında e-devlet üzerinden öğrenebilecekler.

Henüz yeni bir duyurunun yapılmadığı bedelli askerlik sonuçları için başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." İfadelerine yer verilmişti.

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 SEVK TARİHLERİ TSK DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

2021 ücreti henüz belli olmadı.

31 Aralık 2020 tarihine kadar olan bedelli askerlik ücreti 37.070 TL olarak belirlenmişti. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine yapıldı.

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Bedelli askerlik yerleri ve kura sonuçları 2021 belli oldu mu? MSB ASAL ile 2021 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
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