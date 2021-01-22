Hak aramak için pedal çevriyor!

Sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle, 2020 Haziran ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK'taki işinden tazminat hakkı olmadan çıkartılan ve çıkartılmış olduğu madde nedeniyle işsizlik maaşı da alamayan Birol Durmuş(50), hak aramak amacıyla yaptığı birkaç eylem sonrası, hakkını pedal çevirerek aramakta buldu. CHP Genel Merkezi ile konu hakkında görüşmek isteyen ancak hiçbir sonuç alamayınca daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yapmış olduğu adalet yürüyüşünü İstanbul'dan Ankara'ya pedal çevirerek yapmak istedi.

13 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARTTILAR

Mağduriyetinin çok büyük olduğunu ifade eden ve hava sıcaklığının çoğu zaman eksi derecelere düştüğü bir dönemde bisikleti ile Ankara'ya yol alan Durmuş; "Ben 'Hak, Hukuk ve Adalet' yürüyüşü yapıyorum. 8 aydır işsizim. Hemde sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım nedeniyle beni işten çıkarttılar. Hatta tazminat ve işsizlik maaşı hakkım olmadan çıkartıldım. Sadece ben değil şu bir buçuk yıllık dönemde 13 bin kişi işinden oldu. Ben ve bu arkadaşların birçoğuna da tazminat ödememek için ellerinden geleni yapıyorlar. İnsanların alın teri ve emeğini çalıyorlar" dedi.

İSTANBUL'DA ADALET YOK, İŞÇİ KIYIMI VAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu'nun 2017'de Ankara'dan İstanbul'a yapmış olduğu 'Adalet Yürüyüşü'nü hatırlatan Durmuş, "Kendisi o yürüyüşü bu yolda yaptı. Eğer adalet var ise, insanlık var ise kendisine seçim öncesi ve sonrası verdiği o sözü hatırlatacağım. Kimse işinden olmayacaktı. Bu konuda kendisi bu sözü vermişti. Bende yüzlerce arkadaşım da mağdur olduk. Kendi kurduğumuz gruplar üzerinde konuşuyor ve dertleşiyoruz. Herkes iş arıyor. Faturalarını ödemeye, evine ekmek götürmeye çalışıyor. Hem de böyle bir dönemde işsiz kaldık. Misal ben 50 yaşındayım. Bu saten sonra ne iş yaparım. Kim bana iş verir. İstanbul'da Adalet yok. Sadece işçi kıyımı var. İstanbul'dan adaleti aldılar. Aldıkları adaleti ise CHP Genel Merkezinde kasaya kilitlediler ve kasanın şifresini bile unuttular. Ben işten çıkarıldıktan sonra 2 defa CHP genel merkeze gittim. Sesimi duyuramadım. Bu karda kışta, hak aramak, verilen sözleri hatırlatmak için yollardayım. Bu saten sonra hiç kimse gelipte bana adaletliyiz, özgürüz veya biz demokrasiyiz demesin. Bunu diyen her CHP'li benim gözümde yalancıdır." şeklinde konuştu.

KOCAELİ'NDE MOLA

Kocaeli'nde gece konaklayıp sabah saatlerinde yola çıkacağını ifade eden Durmuş, "Çarşamba günü İstanbul'dan pedal çevirmeye başladım. Eminönü'nde arabalı vapurla Harem'e geçtim. E-5 karayolu üzerinden Gebze, Bayramoğlu ardından İzmit merkeze ulaştım. Yarından Adapazarına doğru yola çıkacağım. Bolu'dan sonra eski yoldan Ankara'ya gideceğim. Olumsuz hava koşullarında mola vereceğim ve yasaklarda da mola vereceğim. Eğer herhangi bir olumsuzluk olmaz ise günde 6 veya 7 saat pedal çevirip Ankara'ya ulaşacağım. İnşallah sesimizi duyurur ve mağduriyetlerin önüne geçeriz." ifadelerini kullandı.