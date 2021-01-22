Son dakika: FETÖ'nün soru hırsızlarına operasyon: 44 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında; 2011 yılı Avukatlıktan Hâkim/Savcılığa geçiş sınavında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak hakim/savcı oldukları değerlendirilen ve daha sonra mesleklerinden ihraç edilen, çoğu bylock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında bugünden itibaren gözaltı kararı verildi.



Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Son dakika: FETÖ'cü okul müdürüne şok! Gözaltına alındı...

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda tutuklamalar başladı