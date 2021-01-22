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Son dakika: 'nün soru hırsızlarına operasyon: 44 gözaltı kararı

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında; 2011 yılı Avukatlıktan Hâkim/Savcılığa geçiş sınavında,  /PDY silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak hakim/savcı oldukları değerlendirilen ve daha sonra mesleklerinden ihraç edilen, çoğu bylock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında bugünden itibaren gözaltı kararı verildi.

HALİT TURAN HALİT TURAN
Giriş Tarihi: 22.1.2021 09:34 Son Güncelleme: 22.1.2021 09:42 ABONE OL
Son dakika: FETÖ'nün soru hırsızlarına operasyon: 44 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında; 2011 yılı Avukatlıktan Hâkim/Savcılığa geçiş sınavında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak hakim/savcı oldukları değerlendirilen ve daha sonra mesleklerinden ihraç edilen, çoğu bylock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında bugünden itibaren gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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Son dakika: FETÖ'nün soru hırsızlarına operasyon: 44 gözaltı kararı
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