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Son dakika: ’nın gençlik yapılanmasına operasyon

Son dakika: /KCK terör örgütü ve örgütün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin ifade ve fotoğraf teşhisi bulunduğu, suç unsuru görüşmelerinin de tespit edildiği belirtildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Giriş Tarihi: 22.1.2021 09:40 ABONE OL
Son dakika: PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon yapıldı. PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalara aralıksız devam edildiği bildirildi.

Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütü ve örgütün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin ifade ve fotoğraf teşhisi bulunduğu, iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulanarak suç unsuru görüşmelerin de tespit edildiği açıklandı.

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Son dakika: PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon
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