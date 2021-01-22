Son dakika: PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon yapıldı. PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalara aralıksız devam edildiği bildirildi.
Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütü ve örgütün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerin faaliyetlerine ilişkin ifade ve fotoğraf teşhisi bulunduğu, iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulanarak suç unsuru görüşmelerin de tespit edildiği açıklandı.Gri kategorideki PKK'lı teröriste ceza yağdı: 3 ağırlaştırılmış müebbet, 420 yıl… Son dakika haberi: HDP'li kadın başkan bakın kim çıktı!