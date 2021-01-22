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, yasaklandı mı? Hangi ülkelere uçuşlar yasaklandı? Bakan Koca son dakika açıkladı!

’de etkili olmaya devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri geliyor. kaynkalı ortaya çıkan corona mutasyon gelişmesi sonrasın mutasyon görülen ülkelere geçici uçuş durdurma kararı alınmıştı. Bu kararın ardından Bakan tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre ’da da corona mutasyonu görülmesiyle birlikte, yasak uygulanan ülkeler arasında Brezilya’da eklendi. Bu gelişme sonrasında , yasaklandı mı ve hangi ülkelere uçuşlar yasaklandı? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte hangi ülkelere uçuşlar yasaklandı? Sorusuna ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 22.1.2021 20:17 Son Güncelleme: 22.1.2021 20:18 ABONE OL
Uçuşlar iptal mi, yasaklandı mı? Hangi ülkelere uçuşlar yasaklandı? Bakan Koca son dakika açıkladı!

Dünya genelinde de olduğu gibi Türkiye'de geçtiğimiz Mart ayından bu yana etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs mutasyon (B.1.1.17 virüsü) sebebiyle bazı ülkelere uygulanan yurt dışı uçuşlarına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından son dakika açıklaması yapıldı. Buna göre yasak uygulanan ülkeler arasına Brezilya'da eklenerek, Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durdurulacak. Bu gelişmenin ardından vatandaşlarımız yoğun şekilde uçuşlar iptal mi, yasaklandı mı, hangi ülkelere uçuşlar yasaklandı? Sorularıyla araştırmalar yapmaya devam ediyor.

UÇUŞLAR İPTAL Mİ, YASAKLANDI MI, HANGİ ÜLKELERE UÇUŞLAR YASAKLANDI?

Sağlık Bakanı Fahrettin koca tarafından son dakika olarak duyurulan uçuş yasaklarına ilişkin detaylar şöyle;


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter üzerinden yapılan duyuru şöyle;

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Uçuşlar iptal mi, yasaklandı mı? Hangi ülkelere uçuşlar yasaklandı? Bakan Koca son dakika açıkladı!
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