İletişim Başkanı Altun’dan ‘militan’ tepkisi:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek'in bir TV kanalında katıldığı programda "Vali militan, kaymakam militan..." şeklinde sözlerine yanıt verdi.



Altun mesajında şunları ifade etti:



"HERKES HADDİNİ BİLMELİDİR"



Tarihte olduğu gibi bugün de aziz milletimizin ve tüm insanlığın selameti için var gücüyle çalışan devletimizi, kurumlarını ve çalışanlarını hedef almak tarihe ve millete ihanettir. Bu seviyesiz dilin Anadolu ve Trakya'da hiçbir karşılığı yoktur. Herkes haddini bilmelidir!

Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık bir devlet geleneğinin hafızası ve temsilcisidir. Aynı zamanda büyük bir medeniyetin varisi olan devletimiz, tüm kurumlarıyla aziz milletimizin ve tüm mazlumların yegâne sığınadır. Türkiye bu seviyesiz muhalefet dilini hak etmemektedir.



"AÇIKÇA BİR SALDIRIDIR"



Son günlerde devletimizin tüm kurum ve çalışanlarını sistematik bir şekilde hedef alan "militan" söylemi demokrasiye, hukuka ve millet egemenliğine açıkça bir saldırıdır. Herkes muhalefet ve eleştiri sınırlarını demokratik teamüllere göre şekillendirmek zorundadır.