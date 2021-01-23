Rusya’da sokaklar karıştı!

Almanya'da tedavi görüp Rusya'ya döndükten sonra hapsedilen muhalif lider Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması için ülke çapında protesto gösterileri başladı. Rusya'nın bir çok şehrinde Putin karşıtı protestolar devam ediyor.





Protestolar, geçtiğimiz günlerde Putin'in Navalny adındaki muhalif bir lideri zehirletmeye çalışmasına tepki olarak ortaya çıktı.

Muhalif lider Navalny, uzun süredir Putin'in yolsuzluklarını araştırıyordu.





Rusya'da muhalefet lideri Navalny'nin tutuklanması sonrasında destekçilerinin ülke genelinde düzenlediği eylemlere on binlerce kişi katıldı. Eylemlerde polis yüzlerce kişiyi gözaltına aldı. Güvenlik güçleri protestoculara sert müdahalelerde bulundu.