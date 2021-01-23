Şanlıurfalı çiftçinin yüzü yağan yağmurlarla güldü

Şanlıurfa'nın Harran ovasında yağan kar ve yağmur kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerin yüzünü güldürdü. Yağan kar ve yağmurla birlikte ekinler yeşerdi.



Şanlıurfa'da tarımın yaygın olduğu Harran ovasında üreticilerin kuraklık endişesi yağan kar ve yağmurla sona erdi. Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinin azaldığı Atatürk baraınjda geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağmur ve kar su seviyesini yeniden yükseltti.





Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olan ve yaklaşık 6 milyon 394 bin dekar alanda hububat tarımının yapıldığı kentte, son günlerde etkili olan yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü. Ürünlerin yetişmesinde önemli bir rol oynayan kar ve yağmur toprağı doyurdu. Yağışın ardından kurumak üzere olan sulama kanalları da nefes aldı.





Harran ovasında ilkbahar aylarının yağışsız geçmesi, kış aylarının da yeterince yağışlı olmaması nedeniyle bölgede yaşanan kuraklık çiftçileri tarlalarına ektikleri buğdayları sulamaya teşvik etmişti. DSİ geçtiğimiz günlerde Harran ovasındaki kanallara su vermeye başlamıştı. Yaşanan kuraklığın ardından etkili olan sağanak yağışlar Şanlıurfa'da çiftçilik yapan vatandaşların yüzünü güldürdü. Aşırı kuraklıktan dolayı kuruma aşamasına gelen ürünlerinin yağışla birlikte tekrardan canlandığını söyleyen çiftçiler, toprağın suya doyduğunu ifade ettiler.

Öte yandan, Kentte etkili olan yağışlar Atatürk barajındaki su seviyesinde artışa neden oldu.