Silah ve uyuşturucu ticareti yapıyordu! 3 bin 663 uyuşturucu hapla suçüstü yakalandı!

İstanbul'da hem sahte para basan hem yasa dışı silah ticareti yapan hem de uyuşturucu madde satan bir şüpheli suçüstü yakalandı.

İstanbul Polisi, Bakırköy Yenimahalle İstanbul Caddesi üzerindeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Adrese baskın düzenlendi. Y.A. (38) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti, Parada Sahtecilik ve Yasa Dışı Silah Ticareti" suçlarından işlem yapıldı. Adreste yapılan aramalarda; üç bin 663 uyuşturucu hap, 22.6 gram uyuşturucu madde, 4'ü kuru sıkı beş ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, beş mermi, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen beş cep telefonu, sahte olduğu değerlendirilen altı bin 400 dolar, iki bin 50 lira nakit para ve yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin lira nakit para ele geçirildi. Adreste ayrıca dört yarım altın ve bir çeyrek altın da bulundu. Şüpheli tutuklandı.