Şırnak’ta 15 bölge 1 yıl boyunca yasak bölge ilan edildi

Şırnak Valiliği il genelinde bulunan 15 bölgeyi 31 aralık 2021 tarihine kadar geçici özel güvenlik bölgesi ilan etti. Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Şırnak il genelinde bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Bestler Dereler Bölgesi, Kurt Dağı Bölgesi, Kureşin Bölgesi, Karaçalı T. Bölgesi, Kel Mehmet D. Bölgesi, Serin V. Bölgesi, 2088 Rk T. Bölgesi, Küçük Su Y. Bölgesi, Gabar Dağı Bölgesi, Faraşin Y. Bölgesi, Altın Dağ Bölgesi, İncebel Dağ Bölgesi, Oymakaya Bölgesi ve Tanin Tanin Bölgesinde 01 Ocak 2021– 31 Aralık 2021 tarihnleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Vatandaşların belirlenen tarihler arasında izinsiz olarak belirtilen bölgelere girmesi yasaklandı.