Son dakika: İçişleri duyurdu: Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu başladı!

İçişleri Bakanlığı, Eren operasyonlarının üçüncüsünün Ağrı Dağı'nda başladığını duyurdu. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığınca bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "EREN-3 AĞRI DAĞI" Operasyonu başlatıldı." denildi.

EREN-3 AĞRI DAĞI OPERASYONU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

İçişleri Bakanlığınca bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla "EREN-3 AĞRI DAĞI" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.040) personel [(59) operasyonel tim] görev alıyor.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'nda flaş duyuru 'Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu başladı' | Video



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik olarak 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EREN'İN ANNESİ: GURUR DUYDUM

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada vurularak şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, 2021 yılındaki terör operasyonlarına oğlunun adının verilmesinden dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Anne Bülbül, "Oğlumun kanını yerde koymayanlardan Allah razı olsun" dedi.