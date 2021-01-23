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listesi 23 Ocak 2021: ve en son depremler nerede oldu?

Türkiye'nin farklı noktalarında deprem haberleri peş peşe geliyor. Aktif fay hatları ile çevrili olan ülkemizde, gün içerisinde çeşitli zaman dilimlerinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Bu noktada, 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' sorusunun yanıtı da merak ediliyor. ve tarafından anlık olarak listesi güncelliyor. İşte, AFAD ve Kandilli son depremler verileri 23 Ocak 2021

Giriş Tarihi: 23.1.2021 11:18 ABONE OL
Son depremler listesi 23 Ocak 2021: AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler nerede oldu?

Ülkemizin çeşitli noktalarında irili ufaklı depremler meydana geliyor. Bu sarsıntılar Ege, Akdeniz veya Karadeniz açıklarında meydana geldiği gibi aktif fay hatları içerisinde bulunan illerimizde de görülebiliyor. Hâl böyle olunca, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son depremler verileri neticesinde 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' sorusunun yanıtı netlik kazanıyor.

DEPREM Mİ OLDU? 23 OCAK SON DEPREMLER

Son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık ve son dakika olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli 23 Ocak son depremler verilerine göre, ülkemizin çeşitli noktalarında irili ufaklı birçok sarsıntı görüldü.

İşte, 23 Ocak 2021 son depremler listesi;

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

EGE'DE DERPEM FIRTINASI

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında bu sabaha karşı 4,5 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise, 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede deprem fırtınası yaşandığını söyled

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Son depremler listesi 23 Ocak 2021: AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler nerede oldu?
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