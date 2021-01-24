AK Partili Mahir Ünal'dan HDP binasındaki görüntülerle ilgili CHP ve İyİ Parti'ye 'Sessizlik' tepkisi!

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında ortaya çıkan ve adeta bir terör örgütü kampını aratmayan görüntülere tepkiler büyüyor. Öte yandan muhalefetten özellikle CHP ve İyİ Parti'den bu konuyla ilgili hiç tepki gelmemesi dikkat çekiyor.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Esenyurt HDP binasına operasyon açıklaması | Video

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda Millet İttifakı üyelerinin sessiliğini sorguladı.

Ünal, "Bu görüntülerle ilgili CHP ve İYİ Partiden henüz bir tepki gelmedi. Yöntem basit;kriz onlarla ilgili ise sessiz kalıp,unutulmasını bekliyorlar.(Terör,Taciz ve tecavüz meselesinde olduğu gibi) Cumhur İttifakı ile ilgili ise yeri göğü inletiyorlar, kriz yoksa,suni kriz üretiyorlar." ifadelerini kullandı.