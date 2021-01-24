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AK Partili 'dan HDP binasındaki görüntülerle ilgili CHP ve İyİ Parti'ye 'Sessizlik' tepkisi!

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasındaki skandal görüntülerin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , CHP ve İyİ Parti'ye seslendi. Terör örgütü paçavralarıyla dolu olan binayı hatırlatan Mahir Ünal, "Bu görüntülerle ilgili CHP ve İYİ Parti'den henüz bir tepki gelmedi. Yöntem basit;kriz onlarla ilgili ise sessiz kalıp,unutulmasını bekliyorlar.(Terör,Taciz ve tecavüz meselesinde olduğu gibi) ile ilgili ise yeri göğü inletiyorlar, kriz yoksa,suni kriz üretiyorlar." dedi.

Giriş Tarihi: 24.1.2021 22:42 Son Güncelleme: 24.1.2021 23:03 ABONE OL
AK Partili Mahir Ünal'dan HDP binasındaki görüntülerle ilgili CHP ve İyİ Parti'ye 'Sessizlik' tepkisi!

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında ortaya çıkan ve adeta bir terör örgütü kampını aratmayan görüntülere tepkiler büyüyor. Öte yandan muhalefetten özellikle CHP ve İyİ Parti'den bu konuyla ilgili hiç tepki gelmemesi dikkat çekiyor.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda Millet İttifakı üyelerinin sessiliğini sorguladı.

Ünal, "Bu görüntülerle ilgili CHP ve İYİ Partiden henüz bir tepki gelmedi. Yöntem basit;kriz onlarla ilgili ise sessiz kalıp,unutulmasını bekliyorlar.(Terör,Taciz ve tecavüz meselesinde olduğu gibi) Cumhur İttifakı ile ilgili ise yeri göğü inletiyorlar, kriz yoksa,suni kriz üretiyorlar." ifadelerini kullandı.

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AK Partili Mahir Ünal'dan HDP binasındaki görüntülerle ilgili CHP ve İyİ Parti'ye 'Sessizlik' tepkisi!
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