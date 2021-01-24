Bir ülke açıkladı! Dava yoluna gidiyorlar... Aşıda büyük kriz

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, RAI televizyonuna bugün yaptığı açıklamada, "Aşı programımızın değişmemesi için çalışıyoruz" ifadesini kullandı. Bakan Maio, söz konusu iki ilaç firmasının aşı tedarikinde kısıtlama yapmak zorunda kalmasının nedenine ilişkin soruyu ise "Boyundan büyük işlere kalkışmak" sözüyle yanıtladı.