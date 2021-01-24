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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? genelgesinden

11 Mart 2020 tarihinden bu yana ’de etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ederken koronavirüs önlemleri kapsamında 23-24 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor merak ediliyor. Bu kapsamda öğrenilmek istenerek genelge ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sorusuna yanıt aranıyor. İşte son dakika İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 23-24 Ocak sokağa çıkma yasağı saatleri…

Giriş Tarihi: 24.1.2021 20:18 Son Güncelleme: 24.1.2021 20:18 ABONE OL
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İçişleri Bakanlığı genelgesinden hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri…

2020 yılı Mart ayından bu yana ülkemizde etkili olan corona virüsü pandemisiyle ilgili yurt ve dünyadan son dakika haberleri gelmeye devam ederken, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 23-24 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor sorusu merak konusu olarak hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri merak edilmeye başladı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle 23-24 Ocak hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve diğer tüm son dakika detayları şöyle;

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin genelgede şu detaylar yer alıyor;

Saygıdeğer vatandaşlarımız,

  • Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması Cuma saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır.

Bakanlığımızca daha önce çıkarılan Genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda;

  • Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.
  • Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

  • Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır. Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.￼ Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

  • Bu açıklamalardan da görüleceği üzere sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz.

TEMİZLİK, MASKE, MESAFE İLE HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İçişleri Bakanlığı genelgesinden hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri…
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