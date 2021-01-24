Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İçişleri Bakanlığı genelgesinden hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri…

2020 yılı Mart ayından bu yana ülkemizde etkili olan corona virüsü pandemisiyle ilgili yurt ve dünyadan son dakika haberleri gelmeye devam ederken, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 23-24 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor sorusu merak konusu olarak hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri merak edilmeye başladı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle 23-24 Ocak hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve diğer tüm son dakika detayları şöyle;