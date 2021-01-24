Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İçişleri Bakanlığı genelgesinden hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri…

2020 yılı Mart ayından bu yana ülkemizde etkili olan corona virüsü pandemisiyle ilgili yurt ve dünyadan son dakika haberleri gelmeye devam ederken, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 23-24 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor sorusu merak konusu olarak hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri merak edilmeye başladı.
İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle 23-24 Ocak hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve diğer tüm son dakika detayları şöyle;
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin genelgede şu detaylar yer alıyor;
Saygıdeğer vatandaşlarımız,
Bakanlığımızca daha önce çıkarılan Genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.
Bu kapsamda;
Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz.
TEMİZLİK, MASKE, MESAFE İLE HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.