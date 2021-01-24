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Son dakika: açıkladı: Azez’e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG’li 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: 'ndan yapılan açıklamada; " Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG’li 7 terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri barınma alanı ve mevziler de imha edildi." denildi.

Giriş Tarihi: 24.1.2021 10:18 Son Güncelleme: 24.1.2021 10:26 ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Azez’e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG’li 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı: "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'li 7 terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri barınma alanı ve mevziler de imha edildi." açıklamsında bulundu.

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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Azez’e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG’li 7 terörist etkisiz hale getirildi
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