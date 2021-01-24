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Terör örgütlerinden kaçış devam ediyor, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1'i Aşırı sol 4'ü PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak üzere 5 örgüt mensubu, ülkemize giriş yaparak bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Giriş Tarihi: 24.1.2021 17:58 Son Güncelleme: 24.1.2021 18:00 ABONE OL
Terör örgütlerinden kaçış devam ediyor, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1'i Aşırı sol 4'ü PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak üzere 5 örgüt mensubu, ülkemize giriş yaparak bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütlerine katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle; 2021 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 14'e yükselirken, sol terör örgütlerinden ise bu yılın ilk teslim olması gerçekleşti.

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Terör örgütlerinden kaçış devam ediyor, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
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