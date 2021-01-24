Yurtlarına kavuşan Azerbaycanlıların sayısı 50 bini aştı

Azerbaycan ordusunun 44 gün süren kahramanca mücadele ederek Ermenistan işgalinden kurtardığı toprakların gerçek sahipleri ateşkes anlaşmasının ardından evlerine dönmeye başladı. Topraklarına kavuşan Azerbaycanlıların sayısı 50 bini aştı. Azerbaycanlı kaynaklar, 30 yıllık hasreti sona eren Karabağlıların evlerine adım attıkları anda gözyaşlarına boğulduğunu anlattı.

SAVAŞIN VE İŞGALİN İZLERİNİ YURTLARINDAN SİLİYORLAR

Azerbaycan ile Karabağ arasında imzalanan ateşkesle yerlerini terk etmiş sivillerin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde evlerine geri dönmesi kararlaştırıldı. İşgal edilmiş topraklarda yaşayan Ermeniler ayrılmadan önce evlerini ateşe verdi, tahrip etti. Evlerine dönen Azerbaycanlılar, bu manzarayı görünce üzülse de, her şeye rağmen işgalin bitmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ediyor. Azerbaycanlıların "Kadim şehir" olarak bildikleri ve bölge için manevi değeri yüksek olan Şuşa şehrinde okunan her ezanın da evlerine dönen Azerbaycanlılar için anlamının büyük olduğu ifade ediliyor. Azerbaycanlılar, öz memleketlerinin yaralarını sarmak için, dönmeye başladıkları 10 Kasım'dan bu yana evlerini, dükkânlarını onarıyor. Tadilat sesleriyle dolan şehirler gerçek sahipleriyle savaşın ve işgalin izlerini siliyor. İşgalden kurtarılan bölgelerin Azerbaycan devleti tarafından imar edilmesi için de çalışmalar sürüyor.

METİ VE PMKİ TİMLERİ DE KARABAĞ'DA

Öte yandan Azerbaycan, bölgede yaşayan Ermenilere Karabağ'ı terk etmeleri yönünde bir çağrı yapmadı. Ateşkes sonrası Azerbaycanlı yetkililer, işgalden önce Azerbaycan vatandaşı olan Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusun yine aynı şekilde ve diğer Azerbaycan vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olarak yaşayabileceklerini bildirdi. Bölgede yaşayan Ermeni nüfusun güvenliğini sağlamak için ayrıca bölgede Rus güçleri yer alıyor. Ermeni nüfusun, Rus askerlerin kontrolünde bulunan Laçın koridoru aracılığıyla Ermenistan'la bağlantısı da sürüyor. TSK'ya bağlı Patlayıcı Madde Keşif ve İmha Timi (PMKİ) mühimmat, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timi (METİ) el yapımı patlayıcı ve tuzaklanmış patlayıcıların imhasını gerçekleştirmek üzere Karabağ'da görev yapıyor. Uzman timler Azerbaycan ordusuna tecrübe ve bilgi aktarımında da bulunuyor.

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