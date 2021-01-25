CHP'li Belediye Başkanının o binayı ziyaret ettiği ortaya çıktı

CHP'li Esenyurt Belediyesi, geçtiğimiz günlerde HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda koronavirus tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı. Bu sırada çekilen fotoğraflara terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri de yansıdı.

O anlara ilişkin fotoğrafların sosyal medyada yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri HDP ilçe binasına operasyon yaptı.

Gece başlayan operasyonda ilce binasında 6 saat arama yapıldı. Binada poşet poşet örgütsel dokümanı el koyan polis 6 saatin sonunda binadan ayrılmıştı.

Esenyurt'un CHP'li Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un 14 Kasım 2019'da terörist başının fotoğraf ve posterlerini asıldığı o binayı ziyaret ettiği ortaya çıktı.