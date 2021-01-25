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CHP'li Belediye Başkanının o binayı ziyaret ettiği ortaya çıktı

Belediyesi'nin CHP'li Başkanı 'un, terörist başı 'ın fotoğraf ve posterlerini asıldığı Esenyurt ilçe binasına ziyaret ettiği ortaya çıktı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 25.1.2021 19:49 Son Güncelleme: 25.1.2021 20:32 ABONE OL
CHP'li Belediye Başkanının o binayı ziyaret ettiği ortaya çıktı

CHP'li Esenyurt Belediyesi, geçtiğimiz günlerde HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda koronavirus tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı. Bu sırada çekilen fotoğraflara terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri de yansıdı.

O anlara ilişkin fotoğrafların sosyal medyada yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri HDP ilçe binasına operasyon yaptı.

Parti binası değil hücre evi

Gece başlayan operasyonda ilce binasında 6 saat arama yapıldı. Binada poşet poşet örgütsel dokümanı el koyan polis 6 saatin sonunda binadan ayrılmıştı.

Esenyurt'un CHP'li Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un 14 Kasım 2019'da terörist başının fotoğraf ve posterlerini asıldığı o binayı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

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CHP'li Belediye Başkanının o binayı ziyaret ettiği ortaya çıktı
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