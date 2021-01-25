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’da öğle saatlerinde yüzde 80 seviyesine yaklaştı

'da yeni haftanın ilk gününde öğle saatlerinde trafikte yüzde 80'e varan yoğunluk yaşandı. Bugün öğle saatlerinde İBB Trafik Uygulamasında yoğunluğun yüzde 76 çıktığı görüldü. Trafik yoğunluk haritasında İstanbul’un birçok alanı kırmızı renge bürünürken, yaşanan yoğunluk sürücülerde büyük şaşkınlık oluşturdu.

Giriş Tarihi: 25.1.2021 15:32 Son Güncelleme: 25.1.2021 15:35 ABONE OL
İstanbul’da öğle saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyesine yaklaştı

İstanbul'da yeni haftanın ilk gününde öğle saatlerinde trafikte yüzde 80'e varan yoğunluk yaşanması sürücüleri şaşırttı. İBB Trafik Haritasında İstanbul kırmızı renge büründüğü görüldü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76'YA ÇIKTI

Megakent İstanbul'da en çok konuşulan konuların başında hemen her gün yaşanan trafik yoğunluğu geliyor. Özellikle akşam ve sabah saatlerinde milyonlarca vatandaşın yola çıkması ile trafik yoğunluğu yüzde 80 düzeyinde oluyor. Bu oranın sabah saatlerinden itibaren düşerek öğle saatlerine doğru yüzde 20-30 seviyesinde seyrediyor. Bugün öğle saatlerinde İBB Trafik Uygulamasında yoğunluğun yüzde 76 çıktığı görüldü.

HARİTA KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

İstanbul'un birçok alanı kırmızı renge büründü. Yaşanan yoğunluk sürücülerde şaşkınlık oluşturdu.

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İstanbul’da öğle saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyesine yaklaştı
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