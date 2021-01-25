Kalın: Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür

Türk ve Yunan tarafları arasında en son toplantı 1 Mart 2016 yılında Atina'da olmuştu. Edinilen bilgilere göre istikşafi görüşmelerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes yer aldı. Saat 11.00 sıralarında başlayan görüşmüler saat 15.00 sıralarında sona erdi.

KALIN: EGE DAHİL TÜM SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ MÜMKÜNDÜR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye ile Yunanistan arasında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen istikşafi görüşmelere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kalın, "Türkiye ile Yunanistan arasında 4,5 yıldır yapılmayan istikşafi görüşmeler bugün İstanbul'da başladı. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür ve bunun için irademiz tamdır. Bölgesel barış ve istikrar herkesin menfaatinedir" dedi.