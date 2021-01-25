Kısıtlamada 'doğum günü kutlaması' yapan İYİ Partili Başkan ve arkadaşlarına 11 bin 700 lira ceza

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, cuma günü, kısıtlama saatlerinde 54'üncü yaş gününü bir deve çiftliğinde arkadaşlarıyla kutladı. Sazlı- sözlü kutlama, doğum gününe katılanlardan birinin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı. Görüntüleri izleyenler, pandemiye rağmen maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmediğini, ayrıca doğum gününün kısıtlama saatlerinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, tepki gösterdi.