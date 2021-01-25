Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca duyurdu: 80 yaş üzeri aşılama başlıyor...

: Bakan Koca duyurdu: 80 yaş üzeri aşılama başlıyor...

haberine göre; Sağlık Bakanı , aşılamada yeni kararı duyurdu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 80 yaş ve üzerinin aşılama faaliyetlerinin başladığını duyurdu. Bakan Koca, kararın Bilim Kurulu önerisiyle alındığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 25.1.2021 12:30 Son Güncelleme: 25.1.2021 12:44 ABONE OL
Son dakika: Bakan Koca duyurdu: 80 yaş üzeri aşılama başlıyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun önerisiyle 80 yaş ve üzerinin de aşılama çalışmalarının başladığını duyurdu. Bakan Koca, 80 yaş ve üzeri vatandaşların sağlık kuruluşlarına giderek aşılanacağını bildirdi.

BAKAN KOCA: 80 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN AŞILAMA BAŞLIYOR

Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar.

AŞILAMADA SON DURUM

Türkiye, Sinovac'ın ürettiği CoronaVac isimli aşının ikinci partisini de Türkiye'ye getirdi. 3 milyon doz aşının ardından 6.5 milyon doz aşı daha geldi. İkinci parti toplamda 10 milyon olacak.

Aşılamada ise 1 milyon 250 bin barajı aşıldı.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: 6,5 milyon doz 2. parti yeni aşılar geliyor! Son dakika: AB'den aşı resti: Masaya yumruğumuzu vurduk... Bilim Kurulu üyesinden uyarı: Aşı vurulur vurulmaz güvende olamayız

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bakan Koca duyurdu: 80 yaş üzeri aşılama başlıyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA