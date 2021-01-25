Uyuşturucu madde alırken yakalandı altından dram çıktı “Annemi kurtarın”





Polisin yaptığı üst aramasında, Ünal B.'nin üzerinden 15.76 gram bonzai, 18 uyuşturucu hap, 1.62 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Ünal B. emniyete götürülürken, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen B.Y.'nin, ifadesinde, "Uyuşturucuyu annemin erkek arkadaşına aldım. Annemi çok dövüyor. Ne olur annemi kurtarınö dediği öğrenildi.

YATAĞIN ALTINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Bunun üzerine B.Y.'nin annesi Havva Y.'nin adresini tespit eden polis, birlikte yaşadığı Deniz A.'nın çeşitli suçlardan 17 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi. Bunun üzerine adrese baskın yapan polis, çilingir yardımıyla girdiği evde yatağın altına saklanan Deniz A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.