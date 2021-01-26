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Aç kalan tilkileri polisler elleriyle besledi

Pandemi nedeniyle yemek servisinin yapılmadığı İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi'nde ayrıcalıklı iki misafir için kurallar askıya alındı. Polisevine gelen iki tilkiyi polisler elleriyle besledi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 26.1.2021 14:54 ABONE OL
Aç kalan tilkileri polisler elleriyle besledi

Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan tilkilerin yolu Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi'ne düştü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yemek servisinin yapılmadığı polisevinde görev yapan polisler, sevimli misafirlerini görünce bu kuralı bir defalığına askıya aldı.

Polisler aç kalan iki tilkiyi elleriyle besledi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ise o anları sosyal medya hesabından "Pandemi koşulları nedeniyle, Polisevinden servis vermesek de, ayrıcalıklı dostlarımıza istisna yaptık" notuyla paylaştı.

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Aç kalan tilkileri polisler elleriyle besledi
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