Aç kalan tilkileri polisler elleriyle besledi

Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan tilkilerin yolu Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi'ne düştü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yemek servisinin yapılmadığı polisevinde görev yapan polisler, sevimli misafirlerini görünce bu kuralı bir defalığına askıya aldı.

Polisler aç kalan iki tilkiyi elleriyle besledi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ise o anları sosyal medya hesabından "Pandemi koşulları nedeniyle, Polisevinden servis vermesek de, ayrıcalıklı dostlarımıza istisna yaptık" notuyla paylaştı.