Başkan Erdoğan'dan Kazım Karabekir paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram hesabından Kazım Karabekir'in vefat yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"YETİMLERİN BABASIYDI"

"İstiklal Harbi'mizin kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa, çocuklara karşı muazzam bir muhabbet besleyen, ailesiz kalmış yavrulara kol kanat geren, çok şefkatli bir devlet adamıydı. Anadolu'da 6 bin çocuğu himaye etmiş, onların her türlü masrafını üstlenmişti. Karabekir Paşa 'yetimlerin babası'ydı.

Bu portre de Karabekir Paşa'nın Trabzon'da himayesine alıp her türlü ihtiyaçlarını giderdiği yetimlerin ona bir hediyesi. Portrenin altında yazan not, ecdadımızın ne denli müşfik, ne denli yüce gönüllü olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor: Yetimlerin Babası Kazım Karabekir Paşa Hazretleri... Trabzon Ermeni Yetimleri Tarafından... Rumi 9 Eylül 1337 (1921)"