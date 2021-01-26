Hafriyat kamyonu yola düştü!

Beylikdüzü'nde kanalizasyon çalışması yapılan alanda yol çöktü. Çöken yolda bulunan İSKİ'ye ait hafriyat kamyonu devrildi.



Altyapı çalışmaları nedeniyle Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Sokak'ta meydana gelen olayda İSKİ'nin yaptığı kanalizasyon çalışma alanında yol çöktü. 34 GF 8220 plakalı hafriyat kamyonu da çöken yolda devrildi. Kamyonun şoförü, kazayı yara almadan atlatırken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyon, kepçelerin yardımı ile çöken yoldan çıkarılarak yan tarafa alındı.





Çöken yol belediye ekipleri tarafından tekrar kazılarak kanalizasyon çalışmalarına devam edildi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanamazken tonajlı harfiyat kamyonlarının çalışma yapılan alana daha dikkatli alındığı görüldü.