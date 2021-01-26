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Kayseri'de DEAŞ operasyonu 3 gözaltı

Kayseri İl  Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ Terör Örgütü yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 3 örgüt militanı yakalandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 26.1.2021 14:57 ABONE OL
Kayseri'de DEAŞ operasyonu 3 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkez Kocasinan ve Melikgazi İlçelerinde 3 DEAŞ'lı teröristin hücre evlerinde saklandıklarını tespit etti.

Teröristlerin kaldığı 3 ayrı adrese şafak baskını yapan jandarma, Suriye uyruklu A.A, A.E, ve A.D adlı 3 teröristi kıskıvrak yakaladı. Teröristlerin kaldığı evlerde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 terörist adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Jandarma komutanlığı'na götürüldü.

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Kayseri'de DEAŞ operasyonu 3 gözaltı
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