Kayseri'de DEAŞ operasyonu 3 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkez Kocasinan ve Melikgazi İlçelerinde 3 DEAŞ'lı teröristin hücre evlerinde saklandıklarını tespit etti.

Teröristlerin kaldığı 3 ayrı adrese şafak baskını yapan jandarma, Suriye uyruklu A.A, A.E, ve A.D adlı 3 teröristi kıskıvrak yakaladı. Teröristlerin kaldığı evlerde yapılan aramalarda ise örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 terörist adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Jandarma komutanlığı'na götürüldü.