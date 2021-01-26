Şanlıurfa’da terör operasyonu

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bir adet uzun namlulu kaleşnikof tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Halfeti ilçesinde yürütülen çalışmalarda terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada bir adet uzun mamlulu AK-47 silah, iki adet şarjör ve 156 adet fişek ile terör örgütüne ait rozet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.