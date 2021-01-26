SON DAKİKA | CHP'li başkan tecavüz etti, genel merkez örtbas!..

Son dakika haberi... CHP'deki tecavüz ve taciz skandallarına bir yenisi daha akılalmaz detaylarıyla eklendi. 39 yaşındaki bir kadın üyeye ilçe başkanı tarafından tecavüz edilirken bu tecavüzle ilgili hakkını arayan kadının başına gelmeyen kalmadı. İşte CHP'de yaşanan son skandal ve SABAH'ın ulaştığı çarpıcı ayrıntılar;

CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz skandalları bitmek bilmiyor. Skandalın adresi bu kez Antalya oldu. CHP Aksu İlçe Başkanlığı'nda yaşanan olay, akıllara durgunluk verdi. Parti üyesi Nurcan Y., CHP Aksu İlçe Başkanı K.Y.'nin 2016 yılında kendisine tecavüz ettiğini ardından hamile kaldığını ve bebeğin düşmesi için darp edildiğini iddia etti.