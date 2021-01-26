Son dakika haberi: HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda skandal! PKK'ya ait eğitim notları bulundu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Esenyurt HDP İlçe Başkanlığı'na yapılan baskının görüntülerini sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşmıştı. Görüntülerde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının yer aldığı ve binanın resmen PKK'nın hücre evine çevrildiği görüldü. Bakan Soylu paylaşımında, "Demokrasinin istismarı her daim mümkündür.. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs.. Batı istismara müsaade etmiyor, Ancak bizden istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Bakan Soylu'nun söz konusu görüntüleri paylaşmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında el konulan belgeler arasında PKK'lıların adresleri çıktı. Dijitallerde terör örgütü PKK'ya ait eğitim notları bulundu. Yine eylem yapan sözde özel kuvvetlerin fotoğrafları da ele geçirildi.