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Son dakika: PKK/KCK'ya operasyon 14 gözaltı kararı

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması 'ne yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.1.2021 08:59 Son Güncelleme: 26.1.2021 09:09 ABONE OL
Son dakika: PKK/KCK'ya operasyon 14 gözaltı kararı
Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi mensuplarının ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile yakalanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sözde Gençlik Yürütme Kurulu ve Gençlik Meclisi üyeliklerine seçildikleri ve terör örgütü üyesi olduklarına dair deliller elde edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmaları ile arama/suç unsurlarına el koyma işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 6 ilde devam edildiği ifade edildi.
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Son dakika: PKK/KCK'ya operasyon 14 gözaltı kararı
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