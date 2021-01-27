FETÖ’cü komutanın askeri okuldaki öğrencilere uyguladığı korkunç işkence ortaya çıktı

Van'da Fetulahçı Terör Örgütü operasyonları kapsamında tutuklanan Tuşba eski İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Naki Sarıkavak'ın KaraHarp Okulunda FETÖ'cü olmayan öğrencilere yönelik yaptığı işkenceler ortaya çıktı. Hakkında 33 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan FETÖ'cü komutan Sarıkavak'ın 2009 yılında kara Harp Okulunda öğrencileri yıldırmak için öğrencilere yemek vermemek ve topuklarını kırmak gibi işkenceler uyguladığı ortaya çıktı.

2016 yılının 15 Temmuz gecesinde Fetulahçı Terör Örgütü mensupları ülkeyi kana bulamış ve yüzlerce kişiyi şehit etmişti. Darbe planları tutmayan teröristler daha sonra çeşitli operasyonlarla gözaltına alındı. Özellikle askeriyenin içine sızan yüzlerce komutanın Kara Harp Okullarında kendilerine yakın olmayan öğrencilere yaptıkları işkenceler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

İŞKENCELER TANIK İFADELERİNDE

FETÖ'cü komutanların kendilerine yakın olmayan öğrencilere yönelik işkenceleri Van'da görülen davada gündeme geldi. Mahkemede dinlenen tanıklar, Van Tuşba eski İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Naki Sarıkavak'ın Kara Harp Okulunda olduğu zaman uyguladığı işkenceleri anlattı.

AÇ BIRAKILDILAR, AYAK TOPUKLARI KIRILDI

Sarıkavak'ın, 2009 yılında Kara Harp Okulu'nda takım komutanı olduğu sırada FETÖ'cü olmayan askeri öğrencilere baskı ve şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Baskılar nedeniyle okulu bırakan öğrenciler duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanıklar ifadelerince, "Bölüklere yemek istirahati verildiğinde '6 metrelik parkuru 6 saniyede sürünürseniz yemeğe gidebilirsiniz, yoksa yemeğe gidemezsiniz' diyerek bizi defalarca süründürüyorlardı. Bana zorla ayrılmam için yazı yazdırdılar. Sınavlarda kopya çektiğimi söylediler, 5 yıllık eğitimimi heba ettiler." İfadelerini kullandı.

ÖĞRENCİNİN TOPUKLARINI KIRDI

Okullarda sınıflandırma yapıldığını söyleyen başka bir tanık ise, "Okulda bazı harbiyeliler için farklı gruplar oluşturularak sınıflandırılıp diğer harbiyelilerden ayrı olmak üzere işkence eğitimlerine maruz bıraktılar. Şuanda yargılanan Naki Sarıkavak, arkadaşımın topuklarına basmak suretiyle topuklarını eğitim esnasında yat komutu verildiği esnada kırdı. 45 gün boyunca arkadaşım rapor almak zorunda kaldı" diye konuştu.

MATARALARDAKİ SULARI DÖKTÜLER

FETÖ'cü komutanların baskı ve şiddeti nasıl uyguladığına da değinen tanıklar ifadelerinde, "Kaç defa bölüğün önünde seni annene ve babana rezil edeceğiz, seni mezun etmeyeceğiz, bırak git şeklinde hakaretler ettiler. Şok mangası içine alınan harbiye adaylarını sürekli farklı yerlere götürüp, yat kalk eğitimi veriliyordu. Mataralarımızdaki suyu gözümüzün önünde yere döküyorlardı. Kafamıza taktığımız kompozit başlığına ellerindeki çubuk ile vurup eziyet ediyorlardı." diye konuştu.

33 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

FETÖ soruşturması kapsamında Haziran 2020'de tutuklanan Sarıkavak'ın yargılanmasına, Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada Sarıkavak suçlamaları kabul etmeyerek, etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanmak istedi. Sarıkavak hakkında 33 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın sonraki celsesi Şubat 2021'e ertelendi.