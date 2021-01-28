75 yaş üzeri koronavirüs aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? Sağlık Bakanlığı MHRS ile aşı randevusu alma ekranı!

Koronavirüs aşı randevusu alma ve sorgulama ekranı, son günlerin en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda başlayan aşılama çalışmaları, başarılı bir şekilde sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan yeni açıklamada, 75 yaş üstü vatandaşların aşılama sürecinin perşembe günü itibarı ile başlayacağını duyurdu. Hâl böyle olunca, koronavirüs aşı randevusu oluşturma ekranı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması üzerinden koronavirüs aşısı olacak kişiler öncelik sırasına göre gruplandırıldı. Peki, 75 yaş üstü koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İşte, 75 yaş üzeri yaşlı vatandaşlar için koronavirüs aşısı alma, oluşturma ekranı...