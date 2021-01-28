75 yaş üzeri koronavirüs aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? Sağlık Bakanlığı MHRS ile aşı randevusu alma ekranı!

Koronavirüs aşı randevusu alma ve sorgulama ekranı, son günlerin en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda başlayan aşılama çalışmaları, başarılı bir şekilde sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan yeni açıklamada, 75 yaş üstü vatandaşların aşılama sürecinin perşembe günü itibarı ile başlayacağını duyurdu. Hâl böyle olunca, koronavirüs aşı randevusu oluşturma ekranı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması üzerinden koronavirüs aşısı olacak kişiler öncelik sırasına göre gruplandırıldı. Peki, 75 yaş üstü koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İşte, 75 yaş üzeri yaşlı vatandaşlar için koronavirüs aşısı alma, oluşturma ekranı...
COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda, 'Nasıl aşı olurum?' başlıklı bölümde MHRS ve e Nabız üzerinden aşı randevusu ve sorgulamaları yapılacak. Koronavirüs aşısı olmak için önce bilgisayardan veya mobil telefondan e-Nabız uygulamasına giriş yapılacak.
Ana menüdeki 'COVID-19 aşı durumu'na tıklanacak, burada kişiler aşı öncelik durumlarını görebilecek
E-NABIZ ÜZERİNDEN 75 YAŞ ÜSTÜ AŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine e-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir.
-MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.
-Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz "Üye Ol" seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.
-Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklayın.
-"Aile Hekiminden" ve "Hastaneden" olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.
-Eğer öncelikle grupta değilseniz aşağıdaki uyarıyı alabilirsiniz.
Koronavirüs (Kovid-19) aşı kayıtları, Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği "aşıla" mobil uygulaması üzerinden de yapılabilecek. Aşı uygulanmadan önce mutlaka "aşıla" mobil uygulaması üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı uygulaması yapılacak. Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android üzerinden indirilebilecek. Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz.
Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.