Longoz ormanlarının içine hint keneviri ekmişler

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde bulunan Longoz Ormanları Milli Parkında devriye gezen jandarma güçleri 300 metrekarelik alana hint keneviri ekildiğini tespit etti. Olay geçtiğimiz aylarda meydana geldi. Longoz milli park ormanlarında uyuşturucu madde ekimi yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri keşif yapmak için arazi araçlarıyla birlikte ormanlık alana geldi. Longoz olarak tabir edilen çok yoğun bitki örtülü alanda jandarma tarafından yapılan araştırmada 300 metrekarelik bir alanın dikenli tellerle çevrelendiği belirlendi.

MİLLİ PARKIN İÇERİSİNE HİNT KENEVİRİ EKMİŞLER

Çevrede güvenlik önlemleri alarak alanı kuşatan jandarma güçleri, tellerle çevrelenmiş alanın içerisinde hint keneviri yetiştirildiğini ve iki kişinin makaslarla hint kenevirini keserek yanlarında getirdikleri çöp varillerine doldurduğunu tespit etti. Şüphelilerin etrafını kuşatan jandarma bir süre sonra fark edilince kısa süreli arbede yaşandı.

EKİLİ VAZİYETTE TONLARCA UYUŞTURUCU MADDE TESPİT EDİLDİ

Arbede sırasında şüphelilerin yakalanması için havaya ateş açan jandarma kısa süre sonra şüpheliler Hüseyin F., ve Ümit U.'yu gözaltına aldı. Uyuşturucu maddenin ekildiği alan milli park olduğu için olay yerine İlçe Tarim Müdürlüğü ekipleri davet edilerek gerekli tespitlerin yapılması istendi. Yapılan araştırmada 300 metrekarelik alan içerisinde 66 kilogram hazırlanmış toz esrar ve ekili vaziyette 655 adet toplanmaya hazır hint keneviri bulundu.

"TATİL İÇİN İĞNEADA'YA GİTTİK, BİZ EKMEDİK"

Yapılan incelemelerin ardından bulunan hint kenevirleri yakılarak imha edilirken olayla ilgili Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüpheliler İğneada'ya İstanbul'dan tatil amaçlı geldiklerini, burada uyuşturucu madde kullanmak için bir takım kişilerle irtibata girdiklerini ve daha sonra ormanda ekili hint keneviri bulunduğunu öğrenince toplamak için bölgeye gittiklerini ifade ettiler.

TUTUKLANDILAR

İfadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler burada verdikleri ifadesinde denize girdikleri sırada alkolünde etkisiyle uyuşturucu madde kullanmak istediklerini ve irtibata girdikleri kişiler tarafından ormanda ekili halde bulunan hint kenevirlerini koparmak amacıyla bulunduklarını belirttiler. Hakimlik ifadenin ardından 2 şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

3 AY SONRA SERBEST BIRAKILDILAR

Tutukluluğa itiraz eden şüphelilerden Hüseyin F.'nin Avukatı Maşallah Maral, müvekkilinin suç işlediğine dair herhangi bir delilin bulunmadığını, söz konusu yere tatil amaçlı gittiğini ve lekenmeme hakkının bulunduğunu belirterek serbest bırakılmasını talep etti. Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği soruşturmaya konu olayda delillerin toplandığını kaçma şüphesinin adli kontrol şartlarıyla giderilebileceğine kanaat getirerek 2 şüphelinin de adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.