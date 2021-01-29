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Mahrem imamla 23 ortak bazı çıktı! KKK İstihbarat Başkanı 8 yıl mahrem imamlarla görüşmüş

/PDY soruşturması kapsamında geçen yıl terfi eden ve ’nin en kritik birimlerinden olan İstihbarat Başkanlığı görevine getirilen ardından emekli olan tuğgeneral Serdar Atasoy’un yurt içi ve yurt dışında görev yaptığı yerlerde örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğu belirlendi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 29.1.2021 17:43 Son Güncelleme: 29.1.2021 17:57 ABONE OL
Mahrem imamla 23 ortak bazı çıktı! KKK İstihbarat Başkanı 8 yıl mahrem imamlarla görüşmüş

Ankara'da 3 emekli general Serdar Atasoy, Nuri Cankıymaz ve Celalettin Çoban'la özel bir şirkette çalışan mahrem imam Y.Ö. gözaltına alındı. MİT'in yürüttüğü çalışmada örgütün Kara Kuvvetleri'ndeki üst düzey komutanlarla ilgilenen sivil imamının kullandığı "patates hat" tabir edilen başkası adına kayıtlı GSM hattı tespit edildi. Açılan soruşturmada ise sivil imamın 3 generalle irtibatı çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri'nin kritik birimlerinden İstihbarat Başkanlığı görevini yapan ve emekli olan tuğgeneral Serdar Atasoy 2006-2014 yılları arasında görev yaptığı Kars, İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde örgütün 4 farklı mahrem imamıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat sağladı.

23 ORTAK BAZ TESPİT EDİLDİ
MİT'in yürüttüğü çalışmada örgütün Kara Kuvvetleri'ndeki üst düzey komutanlarla ilgilenen sivil imamının kullandığı 'patates hat' tabir edilen başkası adına kayıtlı GSM hattı tespit edildi. Serdar Atasoy'un patates hat olarak bilinen operasyonel telefonlar 23 kez ortak baz sinyali verdi. 'Silahlı terör örgütüne üyelik' suçlamasıyla gözaltına alınan Atasoy'un emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Mahrem imamla 23 ortak bazı çıktı! KKK İstihbarat Başkanı 8 yıl mahrem imamlarla görüşmüş
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