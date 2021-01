Sahte içkiye geçit yok! Ankara'da dev operasyon: 30 gözaltı

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 30 GÖZALTI

Ayrıca üretimi yapılan bu alkollü içkilerin pet şişelere ve boş içki şişelerine doldurularak sahte kapak ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü ile müşterilere satıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Ankara ve Tokat'ta 38 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.A., H.K., I.K., M.A., O.O., V.G., M.K., K.A., K.Ö. ile bu kişilerle irtibat ve iltisaklı olan M.G., M.Y., M.O., S.A., M.Ü., O.K, A.Ç, İ.K., H.Ç., E.T., A.C., I.S., R.B., M.K., S.K., G.G., Y.T., F.G., E.O., Ç.K. ve E.A. gözaltına alındı.