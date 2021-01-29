Son dakika: CHP'de kılıçlar çekildi! İstifa eden Mehmet Ali Çelebi'den Özgür Özel'e sert sözler

SON DAKİKA: ÖZEL'E ÇELEBİ'DEN SERT TEPKİ!

CHP Grup Başkanvekili istifalar hakkında yaptığı açıklamada 3 vekili hedef göstererek durumu 'Saray Operasyonu' diye tanımlaması büyük tepki topladı.

İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, yaptığı son dakika açıklamasında Özgür Özel'e sert ifadelerle yüklendi. Çelebi, sosyal medya üzerinden "Saray operasyonu diyerek bizi itham eden Sn Özgür Özel, açıkça soruyorum Menemen'i kim sattı? Sizin genel merkezden yazdığınız belediye meclis üyeleri mi? İttifak ortağı olduğunuz dostlarınızın belediye meclis üyeleri mi? Pm de itiraz ederek gizli oylamaya götüren bendim." dedi.