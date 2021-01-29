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Son dakika: CHP'de kılıçlar çekildi! İstifa eden 'den 'e sert sözler

İzmir Milletvekili , Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, 'nden istifa etti. Bu bomba son dakika gelişmesinin ardından flaş açıklamalar da üst üste geldi. İstifaları CHP Grup Başkanvekili 'in 'Saray Operasyonu' diye tanımlamasına sert çıkan İzmir milletvekili Çelebi 'Saray operasyonu diyerek bizi itham eden Sayın Özgür Özel, açıkça soruyorum Menemen’i kim sattı? ' diye konuştu.

Giriş Tarihi: 29.1.2021 19:53 Son Güncelleme: 29.1.2021 20:39 ABONE OL
Son dakika: CHP'de kılıçlar çekildi! İstifa eden Mehmet Ali Çelebi'den Özgür Özel'e sert sözler

CHP'de 3 önemli ismin partiden istifa etmesinin yankıları sürüyor. Mektup krizi sonrasında istifa etmeleri beklenen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bu şok istifaların ardından ise CHP'de tansiyon tekrar yükseldi.

SON DAKİKA: ÖZEL'E ÇELEBİ'DEN SERT TEPKİ!

CHP Grup Başkanvekili istifalar hakkında yaptığı açıklamada 3 vekili hedef göstererek durumu 'Saray Operasyonu' diye tanımlaması büyük tepki topladı.

İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, yaptığı son dakika açıklamasında Özgür Özel'e sert ifadelerle yüklendi. Çelebi, sosyal medya üzerinden "Saray operasyonu diyerek bizi itham eden Sn Özgür Özel, açıkça soruyorum Menemen'i kim sattı? Sizin genel merkezden yazdığınız belediye meclis üyeleri mi? İttifak ortağı olduğunuz dostlarınızın belediye meclis üyeleri mi? Pm de itiraz ederek gizli oylamaya götüren bendim." dedi.

Son yaşananların ardından CHP'de taciz ve tecavüz skandalları sonrasında bir istifa depreminin yaşanması partide yeni krizlerin ortaya çıkma olasılığını da güçlendiriyor.

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Son dakika: CHP'de kılıçlar çekildi! İstifa eden Mehmet Ali Çelebi'den Özgür Özel'e sert sözler
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