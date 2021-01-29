Son dakika haberi: Terör örgütünün gizli arşivinde bulundu! Anestezi teknikeri PKK'lı çıktı...

Karadağ, "Suriye'de DEAŞ'ın kadın ve çocukları kaçırıp öldürdüğü görüntülerden etkilenmiştim. Suriye'ye gitmek istedim. Örgüt üyeleri benim talebini kabul etti, ancak bindiğimiz araçla Lice'ye gittik. Arazide yürürken iki silahlı teröristle karşılaştık. Bunlar bizi alıp 10 kişilik terörist gruba teslim etti. Bana örgüt kimliği verdiler" dedi.

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